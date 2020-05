Pele kritisiert Neymar

Brasiliens Fußball-Ikone Pele hat in einem Interview mit der Zeitung "Estado de Sao Paulo" deutliche Kritik an Jungstar Neymar geübt. Laut dem dreifachen Weltmeister wird der 21-Jährige die hohen Erwartungen bei der Heim-WM 2014 nicht erfüllen können.

"Im Nationalteam ist er nur ein normaler Spieler", sagte Pele in Anspielung auf Neymars Durchschnittsleistungen in der "selecao", in der er als größter Hoffnungsträger gilt - sehr zum Ärger des 72-Jährigen.

Pele: "Alles ist auf Neymar aufgebaut, aber er hat keine internationale Erfahrung. Jeder glaubt, er kann die Probleme des Nationalteams lösen, doch er kann diese Bürde nicht tragen."