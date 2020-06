Payers Abschied gegen Roma

Bevor die Saison mit dem Cup-Wochenende beginnt, wird bei einigen Bundesliga-Vereinen noch ein letzter Test eingeschoben. Rapid testet nach der Cup-Pflichtaufgabe gegen Heiligenkreuz (Burgenlandcup-Sieger) noch für die am 21. Juli gegen Wacker beginnende Meisterschaft. Am Dienstag (19.30 Uhr) kommt AS Roma ins Hanappi-Stadion.

Die Partie gegen das Team rund um Francesco Totti soll auf ORF Sport+ übertragen werden. Die Abonnenten kauften 6000 Tickets, am Mittwoch beginnt der freie Verkauf.

Zu sehen gibt es den letzten Auftritt von Helge Payer im Rapid-Tor. Der 32-Jährige wird noch einmal für ein paar Minuten das Dress mit der Nr. 24 tragen, um nach 21 Jahren im Klub gebührend verabschiedet zu werden.

Die Zukunft von Payer ist nach sieben Monaten ohne Einsatz ungewiss. "Es gibt kein konkretes Angebot. Es ist für Torhüter am Markt momentan sehr schwer", sagt sein Manager Hubert Peterschelka.

Falls sich kein Verein findet, bietet Rapid Payer einen Job im Marketing an.