Payer hat seine Sachen gepackt

Zuletzt musste sich der 32-Jährige in Geduld üben, am Freitag wurde es aber ernst. "Es gibt ein konkretes Angebot aus dem Ausland. Es geht nur noch um Details", sagt Payer, der sich zuletzt privat fit gehalten hat und bereits seine Sachen für den ersten internationalen Transfer der Karriere gepackt hat. Beim Interessenten handelt es sich um einen Klub, der in der Qualifikation zur Europa League vertreten ist.

Um in der kommenden Europacup-Runde spielberechtigt zu sein, wollte Payer die Anmeldung noch vor dem Wochenende abschließen. Am Dienstag wird Payer von Rapid im Test gegen Roma mit einem letzten, kurzen Einsatz feierlich verabschiedet.