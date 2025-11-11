Ex-ÖFB-Spieler Paul Scharner hat eine neue Aufgabe im niederösterreichischen Unterhaus gefunden. Der 45-Jährige übernimmt ab Winter den SCU Kilb, wie der Verein aus dem Mostviertel am Dienstag bekanntgab. Der Landesligist liegt derzeit mit 14 Punkten auf Rang 13 (von 16) der Tabelle.

Zuletzt war der ehemalige England-Profi bis Dezember 2023 als Jugendleiter beim SKN St. Pölten tätig.