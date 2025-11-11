"Erfahrener Fußballfachmann": Neue Trainer-Aufgabe für Paul Scharner
Paul Scharner übernimmt ab Winter den Posten als Cheftrainer beim niederösterreichischen Landesligisten SCU Kilb. Der Klub liegt derzeit auf Rang 13.
Ex-ÖFB-Spieler Paul Scharner hat eine neue Aufgabe im niederösterreichischen Unterhaus gefunden. Der 45-Jährige übernimmt ab Winter den SCU Kilb, wie der Verein aus dem Mostviertel am Dienstag bekanntgab. Der Landesligist liegt derzeit mit 14 Punkten auf Rang 13 (von 16) der Tabelle.
Zuletzt war der ehemalige England-Profi bis Dezember 2023 als Jugendleiter beim SKN St. Pölten tätig.
"Der SCU Kilb freut sich, mit Paul Scharner einen erfahrenen Fußballfachmann als neuen Cheftrainer der Kampfmannschaft präsentieren zu dürfen", so der Verein via Social Media. Scharner soll dabei seine langjährige nationale und internationale Erfahrung in den Verein einbringen.
Kommentare