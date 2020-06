Paul Scharner fehlt gegen Finnland

Paul Scharner votierte von allen Teamspielern am offensivsten für ein Ende der Ära Constantini. Dementsprechend war die Freude des 31-Jährigen über die Bestellung von Marcel Koller. Doch die Zusammenarbeit mit dem Schweizer klappt noch nicht. Wie bei Kollers Debüt in der Ukraine (1:2) fehlt der Legionär von West Bromwich auch gegen Finnland (29. Februar) verletzt.



Beim 5:1 gegen Wolverhampton bohrte sich eine angeknackste Rippe in die Lunge des Defensivspielers, der auch gegen Sunderland fehlte. Scharner telefonierte mit Koller und bot an, ins Teamcamp zu reisen, um einander besser kennenzulernen.



Ein Einsatz gegen die Finnen wäre aber zu riskant. " Paul kommt diese Saison wegen diverser Verletzungen nur auf 75 % seiner Leistungsfähigkeit", sagt sein Mentalbetreuer Valentin Hobel.