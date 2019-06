Paukenschlag: Milan vom Europacup ausgeschlossen

Die Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan oder einfach Milan, ist einer der erfolgreichsten Fußballvereine Europas: Der 18-fache italienische Meister gewann sieben Mal die Champions League, insgesamt 53 nationale und internationale Titel wurden geholt. Die große Zeit ist aber lange her. Die Serie A gewannen die Mailänder zuletzt 2011, die Champions League 2007.

In der kommenden Saison darf AC Milan nicht einmal am Europacup teilnehmen. Das entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne ( Schweiz) in letzter Instanz am Freitag. Vergangene Saison wurde in der Serie A nach einem Auf und Ab noch der fünfte Platz belegt. Milan wäre also für die Europa League spielberechtigt gewesen.