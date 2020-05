Paris lockt Beckham weiterhin

Er ist zwar schon 36, doch noch immer ist er ein gefragter Werbeträger für viele Klubs: David Beckham, momentan für Los Angeles Galaxy noch wenige Wochen im Einsatz, steht bei Salzburgs Europacup-Gegner Paris St-Germain nach wie vor hoch im Kurs.



" David Beckham geht über den Sport hinaus. Er ist ein Botschafter, er ist eine Marke - und er ist ein Vorbild für andere", sagte PSG-Präsident Nasser al-Khelaifi. Englands Mittelfeldstar ist erst am Donnerstag mit Galaxy nach einem 2:1-Sieg über die New York Red Bulls ins Western-Conference-Finale der Major League Soccer (MLS) eingezogen.



Was sagt Beckham zum neuerlichen Werben der Franzosen, die seit Anfang September ihr Interesse bekunden? "Die Leute sagen, ich werde zu Paris St-Germain gehen, weil meine Frau Paris lieben würde, aber der entscheidende Faktor wird sein, was am besten für meine Familie und für meine weitere Karriere ist. Keiner meiner Wechsel war je wegen der Marke Beckham."



Lockrufe kommen auch aus seiner Heimat: So zeigten die Queens Park Rangers und Tottenham Interesse. Allerdings meinte Beckham, es sei schwierig, für einen anderen Premier-League-Klub als sein geliebtes Manchester United zu spielen.