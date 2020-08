Olympique Lyon triumphiert wieder in der Champions League

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das erhoffte Triple verpasst. Der deutsche Meister und Pokalsieger verlor das Endspiel der Champions League am Sonntag mit 1:3 (0:2) gegen Titelverteidiger Olympique Lyon. Für Frankreichs Topteam war der Erfolg beim Finalturnier in San Sebastian der fünfte Triumph in der europäischen Königsklasse nacheinander. Der VfL kassierte ausgerechnet im wichtigsten Spiel die erste Niederlage in einer ansonsten fast makellosen Saison. 2013 und 2014 hatten die Wolfsburgerinnen den Wettbewerb gewonnen.