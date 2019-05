Ohne Mkhitaryan im EL-Finale: Arsenal will Gespräch mit UEFA

Nach dem Verzicht von Henrikh Mkhitaryan auf das Finale der Europa League will sich sein Arbeitgeber FC Arsenal bei der UEFA in einem offiziellen Gespräch über die Wahl von Baku als Final-Austragungsort beschweren. Das kündigte Arsenal-Geschäftsführer Vinai Venkatesham an. „"Nach dem Finale werden wir uns auch persönlich mit ihnen (der UEFA) zusammensetzen und klarmachen, wie inakzeptabel das ist, und dass das weder Arsenal noch jemand anderem wieder passieren darf", hatte Venkatesham bei einer Fußball-Tagung der Financial Times in London gesagt.