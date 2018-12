Ohne Arnautovic trumpft West Ham so richtig auf

Der Dezember 2018 ist ein richtig guter Monat für West Ham United. Der 2:1-Erfolg am Donnerstag in Southampton war der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Nur gegen den FC Watford gab es in der letzten Runde vor Weihnachten eine 0:2-Heimniederlage.

15 Punkte in einem Monat holte West Ham in der Premier League noch nie. Und es können noch mehr werden: Am Sonntag gastieren die Hammers, die die erste Saisonhälfte als Tabellenneunter beendeten, im ersten Rückrundenspiel beim Abstiegskandidaten Burnley.