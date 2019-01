Offiziell: Srdjan Grahovac kehrt zurück zu Rapid

In den letzten Tagen hat sich die Rückkehr von Srdjan Grahovac zu Rapid angedeutet, nun ist sie offiziell. Wie die Hütteldorfer am Dienstag in einer Presseaussendung mitteilten, kehrt der Bosnier nach knapp zwei Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Der einstige Kapitän des U21-Nationalteams von Bosnien-Herzegowina, der zuletzt in Kroatien bei Rijeka gespielt hat, erhält einen Vertrag bis Sommer 2022.

Der 26-Jährige wechselte im März 2017 nach 86 Pflichtspielen (4 Tore) von Rapid zum FC Astana, mit dem er zweimal Meister in Kasachstan wurde und für den er auch zehn Europacup-Spiele, darunter vier in der Europa League-Gruppenphase, absolvierte. Ab Februar 2018 war der Mittelfeldspieler dann beim HNK Rijeka engagiert und brachte es für den kroatischen Topklub auf 30 Pflichtspiele.