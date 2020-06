Österreichs Quali-Gegner enttäuschen

Das schlechte Abschneiden bei der EM wird nicht ohne Folgen bleiben. Für Altstars wie Mellberg (34) oder Svensson (35) war das Turnier der letzte große Höhepunkt mit der Nationalmannschaft, für die WM-Qualifikation werden nun neue Leistungsträger dringend gesucht.



Ähnlich verhält es sich bei der irischen Mannschaft, die ebenfalls in die Jahre gekommen ist. Das Durchschnittsalter bei der EM betrug stolze 29 Jahre – und so alt, wie die Spieler sind, so sahen sie in den bisherigen Partien auch aus.