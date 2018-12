Österreichs Fußballerin des Jahres heißt Sarah Zadrazil

"Sie verdient es, weil sie eine unglaublich tolle Persönlichkeit ist", sagte ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer über die Siegerin der erstmals durchgeführten Wahl. Im Nationalteam gehöre Zadrazil zu den zwei, drei Spielerinnen, die eine absolute Führungsrolle am Platz und außerhalb des Platzes übernehmen würden. "In Deutschland hat sie sich bei einem Topverein durchgesetzt, das spricht noch einmal für sie", fügte Thalhammer hinzu.

Plan B steht

Gemeinsam wollen sie in Zukunft weitere Highlights erleben. Zadrazils Profikarriere hat kein fixes Ablaufdatum. "Solange es mir Spaß macht und es körperlich möglich ist, werde ich es ausüben", sagte Zadrazil. Einen Plan B hat sie: Sie wird nach dem Fußball als Kindergartenpädagogin arbeiten.

Der Fußball wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Ihr Vater war Trainer, ihr 28-jähriger Bruder Patrick spielte früher in der Regionalliga (u.a. bei Grödig). "Dadurch waren wir jeden Tag am Fußballplatz und so habe ich auch angefangen", erklärte Zadrazil. Das runde Leder setzte sich im Vergleich zu Sportarten wie Skifahren, Tennis, Volleyball oder Snowboard als Hauptsportart durch.

Seit Dienstag genießt Zadrazil die Winterpause, die am 7. Jänner endet. Die freie Zeit wird in der Heimat verbracht, vor dem Heiligen Abend im Kreis der Familie in St. Gilgen stand noch ein Kurz-Skiurlaub in Großarl auf dem Programm. "Ich bin früher Rennen gefahren, ich kann es also halbwegs, von dem her sollte nichts passieren", sagte Zadrazil. 2018 bleibt für sie als "sehr lehrreiches Jahr, das erfolgreicher sein hätte können" in Erinnerung.