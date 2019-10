Österreichs Damen gelingt ein großer Schritt Richtung EM

Österreichs Frauen-Nationalteam feierte am Dienstag einen wichtigen Sieg im Kampf um eine Teilnahme an der EM 2021 in England. Die ÖFB-Auswahl setzte sich in Nis gegen Serbien durch einen sehenswerten Treffer von Nicole Billa (12.) mit 1:0 durch und hält damit in der EM-Qualifikationsgruppe G nach zwei Partien beim Maximum von sechs Punkten.

Das Goldtor war gleichzeitig der einzige Höhepunkt in der ersten Hälfte. Nach einer Flanke von Laura Feiersinger war Billa vom Elferpunkt mit einem Seitfallzieher erfolgreich und erzielte ihr 21. Tor im Nationaltrikot. Davor wie danach kontrollierten die Österreicherinnen das Geschehen, ohne selbst zwingende Chancen herauszuspielen.