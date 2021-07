Österreicher-Treffen in Schweizer Liga

Turbulente Wochen hat Aleksandar Dragovic hinter sich. Zum einen, weil er in dieser Saison bereits 21 Pflichtspiele absolviert hat. Zum anderen, weil nicht alle davon nach Wunsch verlaufen sind für ihn und seinen FC Basel.



In der Qualifikation zur Champions League war für den Schweizer Meister gegen Cluj Endstation. Damit muss man sich nach der erfolgreichen letzten Saison mit dem Erreichen des Achtelfinales in der Königsklasse nun mit der Europa League zufriedengeben. Dazu verlief der Auftakt in der Schweizer Super League nicht nach Wunsch. Nach zwölf Partien liegt Basel mit acht Punkten Rückstand auf Leader Grasshoppers Zürich derzeit nur auf Platz vier. Am Montag musste auch noch Trainer Heiko Vogel den Hut nehmen.



Nachfolger ist mit Murat Yakin ein – in Basel – alter Bekannter. Der 38-Jährige spielte selbst von 1999 bis 2006 für den Traditionsklub. Am Donnerstag trainierte Dragovic nach seiner Rückkehr vom Nationalteam erstmals unter dem ehemaligen Schweizer Nationalspieler. "Er hat gleich vieles verändert, will dominant und aggressiv spielen", erzählt Dragovic. "Ich bin guter Dinge, dass wir seine Vorgaben schon am Sonntag umsetzen", sagt der 21-Jährige.