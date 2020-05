Österreicher-Treffen in Bremen

Es ist ein Freundschaftsspiel der etwas anderen Art, das da heute in Bremen angepfiffen wird. Denn bei keiner anderen Spielpaarung in der deutschen Bundesliga stehen so viele österreichische Teamspieler auf dem Platz. Das Duell Werder Bremen gegen Mainz wird zum großen Österreicher-Treffen: Auf der einen Seite das Bremer Trio Sebastian Prödl, Zlatko Junuzovic und Marko Arnautovic, auf der anderen das Mainzer Duett Julian Baumgartlinger und Andreas Ivanschitz.

Eigentlich ein Pflichttermin für den österreichischen Teamchef Marcel Koller, denn nach den letzten gezeigten Leistungen stehen die Chancen gut, dass alle fünf Nationalspieler in der Grundelf stehen.