Österreich hat das Play-off-Ticket fast fix

Sollte Bosnien-Herzegowina am Samstagnachmittag (15 Uhr) in der Frankreich-Gruppe daheim gegen Finnland gewinnen, hätte das ÖFB-Team sein Play-off-Ticket sicher.

Gelingt dies nicht, könnten die Franzosen selbst am Samstagabend (20.45 Uhr) mit einem erwarteten Punktgewinn gegen das in der WM-Qualifikation noch sieglose Schlusslicht Kasachstan ihren Platz in den Top zwei fixieren.