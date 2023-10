Österreichs Frauen feierten im Regen von Portugal einen 2:1-Arbeitssieg

Am Freitag hatte Österreich in Altach Portugal mit 2:1 geschlagen. Also ließ Teamchefin Irene Fuhrmann die Startelf unverändert. Im Spielverlauf jedoch war einiges anders als vor vier Tagen. Damals hatten die Österreicherinnen die erste Halbzeit verschlafen, Portugal hatte mit ihnen Katz und Maus gespielt. Diesmal hielten die Österreicherinnen dagegen und damit das Spiel mehr als offen. Vor allem nach schnellem Umschaltspiel hatten die Österreicherinnen gute Chancen. In der 13. Minute kam Zadrazil im Strafraum frei zum Schuss, knallte den Ball aber an die Latte.