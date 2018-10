ÖFB würde bei Nations-League-Gruppensieg 3 Mio. Euro erhalten

Sollte Österreichs Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League Gruppensieger werden, könnte sich der ÖFB über drei Millionen Euro an UEFA-Zahlungen freuen. Der europäische Kontinentalverband veröffentlichte am Mittwoch die - nun erhöhten - Prämien, die in Liga B pro Team ein Startgeld von 1,5 Millionen Euro und einen Bonus von 1,5 Millionen Euro für Platz eins in der Gruppe vorsehen.