ÖFB-U17-Team verpasste nach 0:0 gegen Frankreich EM-Start

Österreichs Fußball-U17-Team hat wie erwartet den EM-Startplatz verpasst. Zum Abschluss in Pool 6 gab es am Dienstag in Rohrbach an der Lafnitz ein 0:0 gegen Frankreich und damit den ersten Punktgewinn für den von Rupert Marko betreuten Gruppenletzten. Bei der Endrunde in England sind Bosnien-Herzegowina und Dänemark dabei.

Ergebnisse U17-EM-Qualifikation in der Steiermark vom Dienstag - Gruppe 6, 3. und letzte Runde:

Österreich - Frankreich 0:0, Bosnien-Herzegowina - Dänemark 1:0