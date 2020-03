ÖFB-Teamspielerin Puntigam steht vor 100. Länderspiel

Die EM-Qualifikation im Auge

Die Schweizerinnen liegen in der FIFA-Weltrangliste derzeit auf Platz 19, Österreich auf Platz 21. Thalhammer erwartet sich deshalb zwei gute Tests gegen die Schweizerinnen (der zweite folgt am Dienstag). Im Hinblick auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am 14. April in St. Pölten betont der Teamchef die Bedeutung des Testspieldoppels: „Wir wollen die Möglichkeit, gegen eine Top-Nation taktische Feinheiten herausarbeiten zu können, nutzen und schlussendlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, gegen Frankreich etwas holen zu können.“

Ein offenes Wiedersehen

Österreich führt die Qualifikations-Gruppe aktuell mit vier Siegen aus vier Spielen vor den Französinnen (2 Siege aus 2 Spielen) an. "Wir brauchen weiterhin den Mut, jene Dinge umzusetzen, die wir uns in den letzten Monaten angeeignet haben", so Thalhammer.

Zuletzt trafen die Österreicherinnen im Eröffnungsspiel bei der EM 2017 auf die Schweizerinnen und siegten mit 1:0. Die Gesamt-Bilanz ist aber negativ: Zwei Siegen stehen ein Remis und fünf Niederlagen gegenüber.

Seit Montag befinden sich die ÖFB-Frauen in Andalusien, der erste Lehrgang des Jahres wird mit 23 Spielerinnen absolviert.