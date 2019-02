ÖFB-Teamspieler Hinteregger in kicker-Elf der Runde

"Gerade Martin Hinteregger in seinem erst zweiten Spiel für die Frankfurter war in der ersten Halbzeit schier unüberwindlich, zweimal blockte er in höchster Not Schüsse der Leipziger ab, ein anders Mal holte er den enteilten Youssef Poulsen gerade noch ein. 'Er hat keinen Fehler gemacht', hob Hütter den Daumen. Sein Landsmann habe 'ein Extra-Kompliment' verdient. Dabei war es für den 26-Jährigen in Leipzig nicht leicht", schrieb die Frankfurter Rundschau und bezog sich dabei auf die Pfiffe des Leipziger Publikums für den Österreicher, der sich in der Vergangenheit kritisch über die enge Verbindung von RB Leipzig und RB Salzburg geäußert hat.