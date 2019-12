Foda: "Haben Möglichkeiten, ins EM-Achtelfinale zu kommen"

Der unbekannte Dritte

Der ÖFB-Coach sieht die Niederländer als absolute Topfavoriten. "Sie haben sich in den letzten zwei Jahren stabilisiert und viele junge Spieler bei großen Klubs", meinte Foda, der die Partien der Oranjes in der EM-Qualifikation gegen Deutschland mitverfolgte.

Etwas weniger umfangreich sind derzeit noch Fodas Kenntnisse über die Ukrainer. "Aber sie sind ungeschlagen durch die EM-Quali gekommen und haben Portugal und Serbien hinter sich gelassen", warnte der 53-Jährige. Der dritte Rivale heißt eventuell Rumänien - der EM-Gastgeber müsste sich allerdings im Play-off zunächst gegen Island und dann wieder auswärts gegen den Sieger aus Bulgarien gegen Ungarn durchsetzen.

Tritt dieser Fall nicht ein, komplettiert der Sieger des Play-offs mit Kosovo, Weißrussland, Georgien und Nordmazedonien die Gruppe C. Das noch zu ermittelnde Team ist am 14. Juni in Bukarest erster ÖFB-Gegner, danach geht es am 18. Juni in Amsterdam gegen die Niederlande und am 22. Juni wieder in Bukarest gegen die Ukraine.