ÖFB-Team testet auswärts gegen Tschechien

Das österreichische Fußball-Nationalteam testet am 3. Juni in Olomouc ( Olmütz) gegen Tschechien. Das vier Tage davor (30. Mai) angesetzte Heimspiel gegen Island geht in Innsbruck über die Bühne. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Gegen die Tschechen spielte das ÖFB-Team zuletzt im August 2007. In der Vorbereitung auf die Heim-EM 2008 gab es im Ernst-Happel-Stadion in Wien ein 1:1. In bisher vier Duellen mit der Tschechischen Republik stehen bei einem Sieg und einem Unentschieden zwei Niederlagen zu Buche.

Die Tschechen sind zwar nicht für die WM in Brasilien qualifiziert, liegen in der FIFA-Weltrangliste aber auf Rang 28 - 19 Plätze vor Österreich. Gespielt wird im lediglich 12.500 Zuschauer fassenden Andruv Stadion von Olmütz, der Heimatstadt des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Karel Brückner.