Salzburg zittert gegen einen Fünftligisten

Salzburg-Trainer Roger Schmidt hatte seine Mannschaft vor der Partie überraschend kräftig durcheinandergewirbelt. Von der Startelf, die am Sonntag beim 2:2 in der Bundesliga gegen den WAC auf dem Platz stand, waren mit Hinteregger, Ramalho und Berisha nur drei Spieler in der Startelf. Die stärksten Offensivspieler Soriano, Alan, Kampl und Mane waren nicht einmal im Kader.

Trotzdem war die Salzburger Mannschaft namhaft genug, um von ihr erwarten zu können, die steirischen Amateure locker zu besiegen. Klein, Leitgeb, Svento, Reyna, Berisha und Nielsen – noch immer stand eine ansehnliche Anzahl an Teamspielern auf dem Platz.

Und lange schien es auch so, als würden sich die Salzburger durchsetzen. Nach einer zwar nicht glanzvollen, aber zumindest überlegenen ersten Hälfte stand es durch einen Berisha-Treffer 1:0.

Doch die Salzburger versäumten es, höher in Führung zu gehen. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr trauten sich die Steirer zu. In der 70. Minute tobten die Fans in der Piberstein-Arena: Rottensteiner traf nach einem Ramalho-Fehler zum 1:1.

Die Salzburger waren geschockt, produzierten einen Fehler nach dem anderen. Doch Schmidt konnte von der Bank nicht reagieren, musste in Ermangelung von Offensivspielern auf der Ersatzbank mit Ilsanker einen Defensivmann für den offensiven Teigl einwechseln.

Das Spiel ging in die Verlängerung. In dieser spielte Innenverteidiger Hinteregger Stürmer, das hatte der Kärntner zuletzt im Nachwuchs getan. In der 99. Minute waren die Salzburger in Unterzahl: Der eingewechselte Grieche Fountas sah bei seinem Debüt die zweite gelbe Karte – wegen Schiedsrichter-Kritik. In der Verlängerung fiel kein Treffer, Elferschießen dann sechs für Salzburg und nur fünf für Piberstein.