ÖFB-Cup: Salzburg will ins Finale

Am Mittwoch steigt in Ried für den Titelverteidiger gegen die Austria das offizielle "Spiel des Jahres". Trainer Gerhard Schweitzer bat am Montag Anel Hadzic, der beim 2:3 gegen Rapid zwei Gegentore verschuldet hatte, zum Vier-Augen-Gespräch.

" Hadzic darf gar nicht mehr zu viel daran denken, weil wir ihn gegen die Austria brauchen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass ihn die Transfergerüchte beeinflussen", sagt Schweitzer.

Austria-Trainer Ivica Vastic sieht in der um einen Tag längeren Regenerationszeit einen Vorteil, "dafür kann Ried auf den Heimvorteil bauen". Für die Wiener spricht das Selbstvertrauen nach dem 3:0 gegen Wacker und die Erinnerung an das 1:0 in Ried.