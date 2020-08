ÖFB-Cup: Rapid und Austria in der Pflicht

Wie beim 1:0 am Mittwoch gegen Lokomotiva Zagreb im Europacup erwartet Rapid ein defensiver Gegner, den es auszuspielen gilt. Am Tag nach dem Cupspiel wird es für die Grün-Weißen am Montag schon wieder interessant, wenn in Nyon die 3. Runde der Champions-League-Qualifikation ausgelost wird. Mögliche Gegner: Benfica Lissabon, Dynamo Kiew und Gent.