ÖFB-Cup: Rapid trifft in der 2. Runde auf Salzburg

Die Spielpaarungen der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups 2019/20 stehen fest. Die Auslosung, die von ÖFB-Rekordspielerin Nina Burger und Top-Talent Julia Hickelsberger-Füller am Sonntag im Rahmen der Sendung "Fußball" live auf ORF 1 vorgenommen wurde, hat folgende Duelle ergeben:



ATSV Wolfsberg - Wolfsberger AC

St. Anna am Aigen - FC Dornbirn

ASK Ebreichsdorf - FC Admira

Union Gurten - SV Horn

SC Wiener Viktoria – LASK

FC Marchfeld Mannsdorf/Großenzersdorf - Kapfenberger SV

FC Gleisdorf 09 - FC Juniors OÖ

Hertha Wels - SCR Altach

GAK - Wacker Innsbruck

SKN St. Pölten - SV Mattersburg

SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz

SK Vorwärts Steyr - SV Ried

SC Austria Lustenau - FAC

SK Rapid - Red Bull Salzburg

WSG Tirol - FK Austria Wien

SKU Amstetten - FC Blau Weiss Linz



Gespielt wird am 24. und 25. September 2019. Die genauen Spielansetzungen sowie die ORF-Livespiele werden nach der Auslosung fixiert und gesondert bekanntgegeben.