ÖFB-Cup: Gelungenes Comeback für Stöger auf der Trainerbank

Hartberger Tormaschine

Hartberg war im Vorjahr bereits in der ersten Runde im Elfmeterschießen an der Wiener Viktoria gescheitert. Diesmal ließ das Team von Markus Schopp zum Auftakt gegen den Drittligisten Dornbirner SV nichts anbrennen. Felix Luckeneder traf in Altach im Doppelpack (43., 64.). Dazu waren Dario Tadic (14.), Lukas Ried (36.), Manfred Gollner (55.), Jürgen Heil (73.) und Stefan Rakowitz (84.) erfolgreich. Tadic vergab für Hartberg zudem noch einem Elfmeter (22.), Rajko Rep traf die Latte (38.). Die Dornbirner hatten sich zuvor bereits selbst geschwächt. Sercan Altuntas sah Gelb-rot (28.).

Mittlerweile gab es die achte Absage. Die Begegnung zwischen Schwaz und Hohenems wurde aufgrund eines positiven Corona-Tests beim Gastteam verschoben.