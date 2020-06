Nur gute Tage helfen Kroatien weiter

Vor vier Jahren fehlten den Kroaten im Wiener Ernst-Happel-Stadion in der Verlängerung gegen die Türkei nur wenige Sekunden, um erstmals in ein EM-Semifinale aufzusteigen. So weit wird die Mannschaft, die wie schon 2008 von Slaven Bilic betreut wird, bei der vierten Teilnahme an einer EM-Endrunde aber nicht kommen.