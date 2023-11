Nur 1:1 gegen Bilbao: Girona verlor die Tabellenführung in Spanien

Girona hat am Montagabend die Rückkehr an die Tabellenspitze des spanischen Fußball-Oberhauses La Liga verpasst. Die Katalanen kamen im Heimspiel der 14. Runde gegen Athletic Bilbao nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Viktor Tsygankov hatte die Gastgeber zwar in Führung gebracht (55.), doch nur zwölf Minuten später gelang Inaki Williams der Ausgleich für die Basken. Girona ist damit hinter Real Madrid Zweiter, weist aber mit 35 Zählern dieselbe Punktezahl auf wie der Alaba-Club.

Bilbao (25) liegt hinter Atletico Madrid (31) und dem FC Barcelona (31) auf Rang fünf.