Sturm-Gegner Nottingham Forest hilft Opfern der Messerattacke

Der Besitzer von Nottingham Forest, der griechische Reeder Evangelos Marinakis, hat allen von der Messerattacke in einem Zug in Ostengland betroffenen Fans des Fußball-Clubs finanzielle Unterstützung zugesichert. Bei dem Angriff am Samstagabend waren zumindest elf Menschen verletzt worden. Laut britischen Medienberichten handelt es sich bei einem Schwerverletzten um einen Saisonkartenbesitzer von Forest.

Der Klub, der am Donnerstag in der Europa League bei Sturm Graz gastiert, bestätigte, dass sich nach dem Heimspiel gegen Manchester United (2:2) zahlreiche Fans in dem Zug befanden, der im Bahnhof Huntingdon gestoppt wurde. Tatverdächtiger ist ein 32-jähriger Brite.