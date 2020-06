Norwegen fordert die deutschen Frauen

Deutschlands Finalgegner Norwegen zieht für das EM-Finale Zuversicht aus dem Sieg im Vorrunden-Duell. „Ich denke, ich werde das Gleiche machen wie beim 1:0 gegen Deutschland“, sagte Torfrau Ingrid Hjelmseth nach dem Halbfinal-Zittersieg im Elfmeterschießen gegen Dänemark. „Wir haben gute Qualitäten in der Offensive, wir müssen unsere Gelegenheiten zum Konter nutzen und wir müssen genauer sein vor dem Tor, wollen wir den Ball an Nadine Angerer vorbeibekommen“, verriet Hjelmseth das Rezept für Sonntag.

Die Torhüterin war nach ihren zwei Paraden im Elfmeterkrimi gegen die Däninnen die gefeierte Heldin. „Das ist verrückt“, sagte Hjelmseth dem norwegischen TV-Sender NRK. „Nichts ist so gut, wie im Elfmeterschießen zu gewinnen.“

Trainer-Veteran Even Pellerud bezeichnete die Europameisterschaft schon jetzt als einen Höhepunkt seiner langen Karriere. Trotz des verdienten Erfolgs gegen die DFB-Auswahl in der Vorrunde sieht der 60-Jährige sein Team jedoch nicht in der Favoritenrolle. Auf die Frage, ob ein weiterer Sieg möglich sei, sagte er lediglich: „Das hoffe ich. Das könnte ein weiterer großer Höhepunkt für uns alle werden.“