Nordmazedonien: Ein Altstar führt eine Handvoll junger Talente

Der größte Erfolg war da schon die Qualifikation für die Unter-21-Europameisterschaft vor zwei Jahren. Zwar gab es bei der Endrunde in Polen gegen Spanien, Portugal und Serbien nur einen Punkt und das Aus in der Vorrunde, jedoch schon die Teilnahme am Turnier der besten zwölf Teams Europas war beachtlich. Diese ist Österreich erst in diesem Jahr, also zwei Jahre nach Nordmazedonien erstmals gelungen.

Zehn Spieler aus der erfolgreichen U21-Mannschaft haben den Sprung in den aktuellen Kader des A-Teams geschafft. Als große Hoffnungen in ihrem Land gelten die beiden zentralen Mittelfeldspieler Enis Bardhi und Eljif Elmas.

Der 23-jährige Bardhi ist immerhin Stammspieler bei Levante in der Primera Division, der erst 19-jährige Elmas ebenso Leistungsträger bei Fenerbahce Istanbul und steht bei Klubs aus den großen Ligen Europas im Fokus. Gut besetzt sind die Nordmazedonier auch auf dem linken Flügel mit dem 27-jährigen Blondschopf Ezgjan Alioski von Leeds United.