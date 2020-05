Noch ein Spiel vor der Winterpause

Einmal geht’s noch. In der 19. und letzten Meisterschaftsrunde für knapp drei Monate gastiert die Vienna am Freitag (18.30 Uhr) in St. Pölten. Ein Aufeinandertreffen, das zumindest Tore versprechen sollte: In Runde eins am 20. Juli gewann der SKN mit 5:2. Zuletzt gab es am 21. September sogar einen 5:1-Sieg der St. Pöltner auf der Hohen Warte. „Das war unser erstes Spiel als neu zusammengewürfelte Mannschaft“, erinnert sich Vienna-Verteidiger Andreas Dober. „Jetzt stehen wir in der Defensive schon viel besser“, sagt der Ex-Teamspieler.

Dennoch seien die St. Pöltner ein schwerer Brocken: „Um die zu schlagen, muss schon alles passen.“ Vienna-Coach Alfred Tatar muss wie schon in den letzten Wochen auf die verletzten Ernst Dospel, Mathias Perktold und – wie schon den ganzen Herbst – Mario Kröpfl verzichten.

Bei den Niederösterreichern gab es derweil die ersten offiziellen Verhandlungen zwischen Klub und Trainer Martin Scherb in puncto Vertragsverlängerung. Werbung in eigener Sache muss Langzeittrainer Scherb nicht machen: St. Pölten entwickelte sich als Aufsteiger des Jahres 2008 zur Stammkraft der zweiten Leistungsstufe, um 2012 den Sprung zum Spitzenteam zu meistern.