"No Major No Party": Maierhofer für Facebook-Post suspendiert

Ein Facebook-Posting vom vergangenen Sonntag hatte für Ex-ÖFB-Stürmer Stefan Maierhofer beim FC Aarau nun Konsequenzen. Nach einer 0:3-Niederlage seines Teams gegen den FC Wil in der 2. Schweizer Liga schrieb Maierhofer an seine Facebook-Community: "No Major No Party! In einem verrückten Spiel mussten wir uns mit 3:0 gegen den FC Wil 1900 geschlagen geben."