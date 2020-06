Niederländische Qual der Wahl

Bondscoach Bert van Marwijk, der schon seit vier Jahren im Amt ist, kann auf ein gutes Dutzend an international erfahrenen Weltklassespielern zurückgreifen. Die Niederlande sind nicht nur individuell stark besetzt, sondern auch im Kollektiv ein Klasseteam. Van Marwijk hat die Qual der Aufstellungswahl, besonders in der Offensive gibt es für jede Spielsituation die adä quaten Spielertypen. Die Leistungen in der Qualifikation waren beeindruckend: Nach neun Siegen setzte es erst im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel in Schweden die erste, noch dazu unglückliche Niederlage (2:3).