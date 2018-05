Neymar, Neuer & Co.: Viele Stars bangen um WM-Teilnahme

Sechs Wochen vor dem Anpfiff der Weltmeisterschaft in Russland bangen einige Fußball-Stars verletzungsbedingt um ihre Teilnahme am Jahreshöhepunkt. Bei Superstar Neymar, dem deutschen Kapitän Manuel Neuer und dessen Bayern-Teamkollegen Jérôme Boateng besteht noch Hoffnung auf die rechtzeitige Genesung. Dagegen muss Mitfavorit England in Alex Oxlade-Chamberlain vom FC Liverpool auf seinen Mittelfeldantreiber verzichten. „Ich kann nicht glauben, dass diesem wunderbaren Spieler und Menschen sowas passieren muss. Das ist nicht fair“, sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp über den Ausfall seines Leistungsträgers, der sich vor einer Woche im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen die AS Rom am Knie verletzt hatte.

Während dem deutschen Duo Lars Stindl und Serge Gnabry ähnliches Ausfallpech wie „Ox“ widerfahren ist, planen die Verantwortlichen des Titelverteidigers Deutschland für die WM-Endrunde weiterhin mit Neuer und Boateng. „Momentan drücken wir alle die Daumen, dass Jeromes Verletzung irgendwie doch noch gut verheilt und auch bei Manu alles weiter wie geplant läuft“, sagte DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff. Neuers Leidenszeit neigt sich dem Ende zu, der Termin für das Comeback des Keepers ist aber noch offen. „Das ist ein Plan oder Geheimplan zwischen (Trainer) Jupp (Heynckes) und Manuel“, berichtete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch in Madrid.