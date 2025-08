Peinlich: Premier-League-Klub vergaß Spieler am Flughafen

Das kann doch nicht wahr sein... Der Premier-League-Klub Newcastle vergaß doch tatsächlich einen Spieler am Flughafen. Noch dazu im entfernten Seoul.

Während das Team nach der Asien-Vorbereitungstour zurück nach England flog, wurde Verteidiger Matt Targett versehentlich am Flughafen in Seoul zurückgelassen. Nach dem 1:1 gegen Tottenham flog Matt Targett nicht mit dem Rest des Teams zurück. Dem Verein fiel das Versehen erst nach der Ankunft in Newcastle auf. Interne Quellen sprechen von einem logistischen Abstimmungsfehler zwischen Betreuungsteam und Transportdienstleister als Ursache.

Spätere Heimkehr

Targett geht es gut – er soll innerhalb weniger Stunden separat nach Großbritannien zurückkehren. Der Klub beruhigte und betonte, dass Targett an der gesamten Vorbereitungstour teilgenommen hatte.