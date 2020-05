Newcastle - ManCity zum Nachlesen

Premier League, 17. Spieltag



Newcastle United - Manchester City 1:3

0:1 Aguero (10.)

0:2 Javi Garcia (38.)

1:2 Ba (51.)

1:3 Yaya Toure (78.)

93' Der Abpfiff. City kommt nach einer sensationellen und einer mauen Halbzeit zu einem letztlich verdienten 3:1 bei Newcastle United.

87' Ein letztes Aufbäumen von Newcastle, im Gegenzug ist Aguero zu eigensinnig und übersieht den top postierten Dzeko.

85' Ameobi mit dem Kopfballversuch, aber nicht hart genug.

82' Cisse wird bei Newcastle durch Ameobi ersetzt, Tausch in der Verteidigung: Ferguson für Simspon.

79' Innenverteidiger Lescott kommt bei City für Stürmer Tevez.

78' Zabaleta findet zunächst Tevez, der noch geblockt wird, dann probiert es Zabaleta im Strafraum mit dem Pass auf Yaya Toure, der den Ball durch die Beine von Krul im Tor unterbringt. Also doch die Entscheidung zugunsten des Favoriten.



76' Anita und sein Kollege Jonas Gutierrez im Pech, Hart pariert die Bälle der Magpies, die noch alles erreichen können in diesem Spiel.

75' Tausch auch bei Newcastle: Tiote macht Platz für Marveaux.

72' Strafe für Kolarov, der für den verletzten Nasri ins Spiel kam und jetzt Platz machen musste für Stürmer Dzeko.

70' Spektakulärer Fallrückzieher-Versuch von Tevez, der die Kugel aber nicht trifft.

68' City spielt auch wieder mit und so geht es flott hin und her. Die Chance zum Schuss bietet sich einmal mehr für Ba, der aber nicht genug Druck hinter den Ball bringt.

66' Nach längerer Zeit eine schöne und schnelle Kombination von City. Kolarovs Pass für Tevez am langen Pfosten wird von Coloccini gerade noch abgewehrt.

65' Für den mutigen Auftritt hätten sich die Hausherren aus dem Nordosten Englands fast einen Punkt verdient.

63' Corner für die "Magpies", Ba verpasst mit dem Kopf und sein Schuss geht dann nur ans Außennetz.

60' City kann sich aus der Umklammerung nicht mehr befreien.

58' Die Hausherren glauben an ihre Chance und erarbeiten sich Möglichkeit um Möglichkeit. Alan Pardew dürfte in der Kabine die passende Ansprache gefunden haben.

56' Citys Rivale um den Titel, Manchester United. spielt später vor eigenem Publikum gegen Sunderland. Um den Druck mit sechs Punkten Rückstand hoch zu halten, muss City diese Partie auf jeden Fall gewinnen.

54' Kolo Toure und Perch sehen beide Gelb.

53' Cisse verpasst die Gelegenheit auf den Ausgleich, sein Schuss streift über die Latte.

51' TOR, Anschlusstreffer durch Demba Ba. Ein hoher Ball segelt in den den City-Strafraum und Ba ist viel entschlossener als sein Gegenspieler, per Kopf lässt er Goalie Hart keine Chance.

49' Zabaleta wird von Santon ausgetanzt und der Schuss des Newcastle-Spielers geht ans Außennetz.

47' Newcastle mit neuem Mut, Ba probiert es mit dem Kopf, daneben.

46' Weiter geht's.

45' Halbzeit in Newcastle. City führt souverän mit zwei Toren Unterschied und hat die Lage unter Kontrolle. Sieht man die schönen Kombinationen des Teams aus Manchester, fragt man sich schon wie diese Truppe in der Champions League ohne Sieg bleiben konnte.

45' Drei Minuten Nachspielzeit sind das Resultat einer etwas nervösen ersten Halbzeit.

45' Cisse verpasst die Chance auf den Anschlusstreffer wegen mangelhafter Ballkontrolle.

43' Silvas Ecke landet in den Armen von Krul.

41' Corner auf der Gegenseite, völlig harmlos. Beim Konter ist Kolarov im Abseits.

39' TOR für City. Javi Garcia steigt nach einer Ecke am höchsten und verwandelt per Kopf, weil Goalie Krul den Ball für den Verteidiger auf der Linie noch ablenkt.

38' Auswechslung: Roberto Mancini bringt für den verletzten Nasri Kolarov.

37' Gelbe Karte für den Torschützen Kun Aguero.

35' Nasri windet sich nach einem Zusammenstoß vor Schmerz am Boden und greift sich in den Schritt. Es hat ihn dort erwischt, wo es besonders weh tut. Es sieht dann doch mehr nach einer Verletzung an der Leiste aus.

33' Coloccinis Ellbogen landet im Gesicht von Tevez, nach einer kurzen Pause geht es für ihn aber weiter.

31' Cisse probiert es einfach mal aus gut 20 Metern, knapp drüber. Da haben ihm Manchesters Verteidiger zu viel Platz gelassen.

28' Die flüssigen Kombinationen der Citizens sind den Verteidigern einfach zu schnell, immer wieder sind sie mindestens einen Schritt zu langsam. Nasri legt für Aguero ab, der verzieht knapp.

27' Foul von Simpson an Silva von hinten, dafür sieht er Gelb.

25' Britisch herb lässt der Referee zwei Offensivfouls von Newcastle durchgehen und Keeper Joe Hart kommt beim Schuss von Anita gerade noch rechtzeitig.

23' Was bringt Newcastle der Freistoß an der Mittelauflage ein? Einen gefährlichen Konter der Geste, Tevez zu eigensinnig.

18' Den ersten Schock haben die Hausherren überstanden, aber es wird schwierig bleiben für sie heute: Silva an die Stange, der Nachschuss von Aguero wird in letzter Sekunde geblockt. Die Konterversuche von Newcastle sind zu ungenau.

16' Gelb für Williamson ( Newcastle).

15' Nasri mit einer flachen Hereingabe von Stange zu Stange, die von Tevez knapp verpasst wird, aber trotzdem fast ins Tor geht.

13' Jetzt macht City Druck, Tevez hat das zweite Tor auf dem Fuß. Goalie Tim Krul verhindert Schlimmeres.

10' TOR für City. Ein genialer Pass von Yaya Toure reicht aus, um die Newcastle-Abwehr komplett auszuhebeln. Über Nasri kommt der Ball zu Aguero, der nur noch einzuschieben braucht.

8' Carlos Tevez mit der bislang besten Gelegenheit der Partie, aber er stand knapp im Abseits.

7' Newcastle furchtlos und um die besseren Aktionen bemüht als die Gäste aus Manchester.

4' Erste Ecke für Newcastle, ungefährlich.

3' Bei der Millionentruppe von Manchester City steht Mario Balotelli heute nicht einmal im Kader.

2' Cisse sorgt für Aufregung, eine Flanke lenkt er geschickt ab, sodass sich der englische Nationaltorhüter Joe Hart ordentlich strecken muss. Gute Chance!

1' Das Spiel hat begonnen. City hat den Ball.

Vorbericht: Willkommen zu unserem Fußball-Liveticker aus der englischen Premier League. Manchester City darf auf der Jagd nach Manchester United bei Newcastle United keine Punkte liegen lassen. Denn der Stadtrivale und Tabellenführer hat bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten City. Newcastle United hingegen liegt auf Platz 14 und ist nach den Erfolgen der letzten Saison längst wieder in der Realität angekommen. Vielleicht kann Top-Torschütze Demba Ba mit zehn Treffern in 16 Einsätzen dem Starensemble ein Bein stellen?