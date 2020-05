Neun interessante Fakten zur Königsklasse

Wussten Sie, dass ...



... der ORF nur noch für diese Saison die Übertragungsrechte für die Champions League besitzt und dabei nur zwei Österreicher ins Bild rücken kann? Und zwar Bayern-Talent David Alaba sowie Basel-Legionär Aleksandar Dragovic.



... Real Madrid mit neun Titelgewinnen und zwölf Endspiel-Teilnahmen der bis jetzt erfolgreichste Verein in der Geschichte des Meisterpokals bzw. der Champions League ist?



... es in Runde eins zu Promi-Duellen mit pikanten Auftritten von Rückkehrern kommt? Leverkusen gastiert mit Michael Ballack bei Chelsea, Arsenal mit Tomas Rosicky bei Dortmund.



... Raul Gonzales Blanco mit 145 Einsätzen und 71 Toren seit 1995 die Statistiken der meisten Einsätze und meisten Treffer im wichtigsten Vereinsbewerb in Europa anführt?



... Paolo Maldini in der Saison 2002/03 als erster Spieler von der Qualifikation bis zum Finale für seinen Verein, den AC Milan, stets 90 Minuten auf dem Platz stand?



... der jüngste Spieler in der Geschichte des Bewerbes der damals erst 16-jährige Anderlecht-Verteidiger Celestine Babayaro ist?



... Marco Ballotta, ehemaliger Torhüter von Lazio Rom mit 43 Jahren der älteste Spieler ist, der je bei einem Champions-League-Spiel auf dem Platz stand?



... der türkische Meister Fenerbahce von der UEFA wegen des Manipulationsskandals ausgeschlossen wurde? Trabzonspor rückt nach.



... Arsenal-Tormann Jens Lehmann in der Saison '05/'06 die Rekorddauer von 852 Minuten ohne Gegentor blieb, ehe er im Finale gegen Barcelona (1:2) mit Rot vom Feld musste?