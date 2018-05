Neun Gründe für das Salzburger Bundesliga-Solo

Mit dem 4:1-Kantersieg gegen den letzten Verfolger Sturm fixierte Salzburg am Sonntag in der 33. Runde den neunten Titel seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 – und das erneut in einer überzeugenden Manier, wie es noch im Winter kaum ein Experte erwartet hatte. Neun Gründe, warum auch diese Saison zu einem Salzburger Solo geworden ist ...

1. Der Mannschaftsgeist

Es gab schon bessere Individualisten bei Salzburg, aber noch nie so ein starkes Kollektiv. Trainer Marco Rose formte in kürzester Zeit trotz zahlreicher Abgänge von Leistungsträgern wie Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Christian Schwegler oder Andre Wisdom ein schlagkräftiges Team, die nicht nur aus elf, sondern aus 16, 17 Stammspielern besteht. Der Deutsche wehrt sich vehement gegen Bezeichnungen wie A- und B-Team: „Bei uns gibt es nur eine 1A-Mannschaft, die hie und da anders aussieht.“

2. Das Leadership

Rose holte in seiner Premieren-Saison den Titel wie schon Giovanni Trapattoni, Co Adriaanse, Huub Stevens, Adi Hütter und Oscar Garcia. Der 41-Jährige ist mit dem Sieger-Gen ausgestattet. Rose ist kein Solist, sondern ein Teamplayer, hinter dem ein 21-köpfiges Funktionsteam steht, das sich um die Spieler kümmert. Er vereint viele Eigenschaften in sich, die gemeinhin einem typischen Deutschen nachgesagt werden: ehrgeizig, zielstrebig, erfolgsorientiert, aber auch manches Mal mühsam.