Neulengbach-Triumph in der Türkei

Der erste Schritt ist getan. Der größte Klub-Erfolg für Neulengbach scheint zum Greifen nahe: der Sprung unter die besten acht Teams in Europa. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen den türkischen Meister Konak Belediyesi setzte sich Österreichs Rekord-Champion (11 Titel in Serie) am Sonntag klar mit 3:0 durch. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) kann im Wienerwaldstadion der Aufstieg fixiert werden.

„Ich bin natürlich zufrieden mit diesem Sieg und der taktischen Leistung“, sagte Neulengbachs Trainer Johannes Uhlig nach dem Erfolg in Izmir. Verbesserungspotenzial ortet er aber dennoch: „Zu bemängeln gibt es eigentlich nur, dass wir unsere Chancen zu wenig genutzt haben“, sagte Uhlig. 5000 Fans waren ins Alsancak Stadion in Izmir gekommen. Auf türkische Treffer warteten sie dann allerdings vergebens. Fürs Toreschießen war am Sonntag zur Mittagszeit nämlich nur eine Dame verantwortlich: Nina Burger, 25, Neulengbachs Kapitänin.