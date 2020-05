Neulengbach liebäugelt mit Achtelfinale

Eine Woche nach dem 1:2 in Kasachstan trifft Neulengbach am Mittwoch Abend ab 20 Uhr erneut auf den kasachischen Meister Almaty. Läuft alles nach dem Plan der Niederösterreicherinnen, soll im Wienerwaldstadion wie in der letzten Saison der Aufstieg ins Achtelfinale fixiert werden.



"Wir wollen zwei, drei Tore erzielen, dann ist die Partie gelaufen", sagt Trainer Johannes Uhlig, der beim Auswärtsspiel mitansehen musste, wie sein Team lange überlegen war, gute Chancen vergab - und in der 92. Minute den Treffer zum 1:2 kassierte. "Faktum ist, dass wir Almaty schlagen müssen. Wenn nicht, sind wir es ohnehin nicht wert, aufzusteigen", sagt Uhlig. Grund zur Hoffnung gibt nicht nur die körperliche Überlegenheit, die sich bereits in Kasachstan gezeigt hat, sondern auch das wichtige Auswärtstor von Nina Burger. Bereits ein 1:0-Sieg würde am Mittwoch zum Aufstieg reichen.



Der Trainer sieht dem Spiel positiv entgegen: "Ich bin zuversichtlich, weil ich weiß, dass das zu Hause gegen diese Mannschaft möglich ist. Da werden wir von Anfang an versuchen, den nötigen Druck zu erzeugen. Warten brauchen wir jetzt auf nichts mehr."