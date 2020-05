Neuers Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Ralf Rangnick kann dem offensivgewaltigen Gegner allerdings Positives abgewinnen. Der Schalke-Coach ist nicht unglücklich, nicht neuerlich auf ein auf die Abwehr fokussiertes Team zu treffen. "Das wird ein ganz anderes Spiel, weil der Gegner nicht annähernd so defensiv auftreten wird wie Bukarest", sagte er in Anspielung auf das enttäuschende 0:0 in der Europa League. "Unser Manko lag im Bereich Attacke. Leider haben wir aus unserer Dominanz kein Tor erzielt."



Gut möglich, dass auch heute kein Torerfolg gelingt. Denn im Bayern-Tor steht niemand Geringerer als Manuel Neuer, der nach seinem Wechsel von Schalke nach München Anfeindungen seiner ehemaligen Fans ausgesetzt ist. Neuer will sich bei seinem ersten Spiel im Bayern-Trikot bei Schalke aber nicht aus der Konzentration bringen lassen. Ihm ist bewusst, dass er im Mittelpunkt stehen wird. "Ich denke, das ist dann nicht das erste Pfeifkonzert, das ich erlebt habe, da gab es schon andere Spiele", sagte Neuer, der seine Serie von 658 Minuten ohne Gegentreffer prolongieren will.



Bei aller Freude über den perfekten Saisonstart übten sich die Bayern zuletzt auch in ungewohnter Zurückhaltung. So warnte Karl-Heinz Rummenigge vor verfrühter Euphorie: "Ich glaube, wir tun gut daran, bescheiden zu bleiben. Wir haben jetzt schwere Spiele vor uns", sagte Vorstandschef in Hinblick auf die heutige Partie.