Neuer Vertrag ohne Treueschwur: Werner-Wechsel aufgeschoben

Die Vertragsverlängerung ist für Timo Werner auch eine Demonstration der eigenen Macht. Erst flirtet er massiv mit den Bayern, dann gibt er Leipzig doch noch eine Unterschrift. Ein Wechsel ist damit jedoch nur für die aktuelle Saison vom Tisch.

Mit Psychologie kenne er sich nicht wirklich gut aus, beteuerte Timo Werner. Doch trotz mangelnder Kenntniss hat es der Fußball-Nationalspieler geschafft, mit seinem fast ein Jahr andauernden Vertragspoker die Nerven von Verantwortlichen und Fans seines Klubs RB Leipzig zu strapazieren.

Am Ende verlängerte Werner doch bis 2023 beim sächsischen Bundesligisten und steht nach dem ewig scheinenden Theater dank saftiger Gehaltserhöhung und Ausstiegsklausel als großer Gewinner da.

Mit RB erneut angreifen

"Am Ende hab ich mir gesagt, dass es vielleicht besser wäre, mit RB in Ruhe anzugreifen", sagte Werner und machte klar, was ihn - neben dem Aufstieg zum Top-Verdiener - an Leipzig lockte: "Wir haben einen neuen Trainer und bessere Mitspieler. Ich habe gesehen, dass Potenzial da ist. Und ich habe gesehen, dass wir vor allem dieses Jahr richtig angreifen können."