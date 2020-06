Neuer rettet den Bayern ein 0:0

Endlich. Endlich werden viele deutsche Fußballfans gesagt haben. Endlich hatten die Bayern am Sonntagabend wieder einen Gegner. Hannover, Bremen oder AS Roma waren zuletzt nur Opfer gewesen. Doch Borussia Mönchengladbach (angeführt vom österreichischen Kapitän Martin Stranzl), wurde gestern Platz zwei in der Liga gerecht, verlangte dem Liga-Krösus über die volle Distanz alles ab und wurde nach dem torlosen Remis mit einem Punkt belohnt.

Dabei hätten es durchaus drei werden können. Nach einer starken Anfangsphase der Bayern, in der Gladbachs Keeper Yann Sommer einen Schuss von David Alaba (im Mittelfeld) an die Stange lenkte, wurden die Gastgeber immer sicherer. Sie waren in der Defensive gut organisiert und brillierten durch schnelles Umschaltspiel, mit dem sie im Konter zu einigen Chancen kommen sollten.