Neuer EM-Quali-Modus hilft den Underdogs

Auch am letzten Tag der "Week of Football" in der EM-Qualifikation ist der "Aufstand der Kleinen" weitergegangen. Nordirlands 2:0 gegen Griechenland am Dienstag war ein weiteres Beispiel dafür, dass die Aufstockung der Endrunde auf 24 Teams vor allem den Fußball-Mittelstand mobilisiert hat. Auch Österreich, in Gruppe G Überraschungsleader nach drei Runden, profitiert von den Neuerungen.

Österreich, Island (Gruppe A), Wales (B), Slowakei (C), Nordirland (F) und Albanien (I) - ein Blick auf die Führenden in sechs von insgesamt neun Gruppen verdeutlicht die aktuelle Entwicklung. Island und Albanien waren noch nie bei einer Endrunde vertreten, auch die Slowaken (WM 2010), Waliser (WM 1958, EM 1976) und Nordiren (WM 1958, WM 1982, WM 1986) sind wie die Österreicher alles andere als Dauergäste bei Großereignissen.