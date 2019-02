Neue Meistertrophäe in 2. Liga - Aufstiegskampf Fall für zwei

Kein Interesse am Aufstieg

Umso mehr irritiert die Bundesliga, dass offenbar nur wenig Interesse aus den Regionalligen besteht, in die zweithöchste Spielklasse aufzusteigen. Zehn Interessenten gab es im Herbst bei einem Workshop, am 3. März ist der Stichtag für eine verbindliche Zusage für die kommende Saison. Derzeit rechnet die Liga nur mit je einem Bewerber aus den drei Regionalligen. Herovits nannte Dornbirn (West), Mauerwerk (Ost) und den GAK (Mitte). "Obwohl der Direktaufstieg nun gewährleistet ist, hält sich das Interesse in Grenzen", meinte der Liga-Vorstand.

Nur der Erste und Zweite jeder Regionalliga ist aufstiegsberechtigt. Eine Ausnahmeregelung wie im Vorjahr wird es heuer nicht geben. Sollten sich sportlich nur zwei Vertreter aus den drei Regionalligen qualifizieren, wird es aus der 2. Liga auch nur zwei anstelle von drei Absteigern geben. Als Problemfeld wird weiter die Infrastruktur gesehen, obwohl sich die Stadion-Kriterien durch das neue Format merkbar gelockert haben.

Groß ist der Sprung weiter von der 2. Liga in die Bundesliga. Dies merkt auch Wattens. Im Gernot-Langes-Stadion (5.500 Plätze) würde noch eine Rasenheizung und die vorgeschrieben Anzahl an Sitzplätzen fehlen, berichtete WSG-Sportmanager Stefan Köck. Es gebe Pläne, das Stadion zu adaptieren. Dies wird aber dauern. Im Fall des Aufstiegs würde Wattens deshalb ins Innsbrucker Tivoli-Stadion ausweichen müssen. "Ich gehe davon aus, dass es im ersten Jahr so sein wird", erklärte Köck.

Wacker Innsbruck II, das seine Spiele derzeit ebenfalls im Tivoli-Stadion bestreitet, müsste in diesem Fall ausweichen, um Liga-Statuten zu erfüllen. Die Amateure des Bundesligisten würden dann in Wattens spielen, sagte Köck auf eine diesbezügliche Frage.