Neue Aggressivität bei den Bayern

Mit einem ganz anderen Auftreten als in den letzten Saisonen will Bayern München zurück an Deutschlands Fußballspitze. "Wir brauchen keine tote Mannschaft, wir brauchen eine Mannschaft, die lebt, die aggressiv ist", sagte Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer. Am Sonntag können es die Bayern-Stars ihrem neuen Chef erstmals beweisen, dass sie aggressiv sein können – im Supercup-Duell gegen Meister Dortmund (20 Uhr/live ZDF).



Sammers Vorgabe basiert auf einer Erkenntnis. "Wenn der Anspruch Nummer eins ist und wir sind jetzt Nummer zwei, dann müssen wir etwas ändern."



Der 44-Jährige scheint bereits Gehör gefunden zu haben. Auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße in München wird derzeit getreten, gegrätscht und sogar gerangelt. "Ein Anfang, ein kleiner Anfang", sagt Sammer amüsiert.



Dass Verteidiger Holger Badstuber und Jung-Profi Emre Can im Training am vergangenen Dienstag nach einem harten Zweikampf zusammenkrachten, "das ist natürlich too much, diese Gruppendynamik habe ich natürlich nicht gefordert", meinte Sammer.



Doch die Bayern haben bereits vor dem Saisonstart Probleme. Die Verletztenliste ist zweieinhalb Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt bei Aufsteiger Greuther Fürth am 25. August lang: Mit Mario Gomez, David Alaba, Rafinha und Diego Contento fallen gleich vier Spieler aus. "Deren Verletzungen sind aber alle nicht bei Zweikämpfen entstanden", betonte Sammer.